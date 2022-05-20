«Все зависит от того, как его использует новый тренер»: бывший игрок «МЮ» о возможном трансфере Деклана Райса

В интервью Goal бывший полузащитник «МЮ» Клеберсон сказал: «Стоит ли платить за Деклана Райс 100 миллионов фунтов , зависит от того, как Эрик тен Хаг хочет играть».

«Деклан Райс — хороший игрок, и он может помочь «Манчестер Юнайтед», но все зависит от того, как новый тренер использует его».

«Он хорошо вписался бы на «Олд Траффорд». Возможно, ему потребуется некоторое время, чтобы освоиться, но чем больше у него будет шансов на поле, тем больше он сможет помочь «Манчестер Юнайтед».

Райса по-прежнему связывают с «Олд Траффорд», поскольку «красные дьяволы» продолжают искать потенциальную замену уходящему дуэту полузащитников Неманье Матичу и Полю Погба.