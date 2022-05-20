Джейми Каррагер: «В «МЮ» у Джейдона Санчо все сложилось не так хорошо, как мы надеялись»

В интервью Sky Sports Джейми Каррагер сказал: «Послушайте, я не хочу критиковать того, кто выбрал Джейдона Санчо».

«У него были отличные показатели в Бундеслиге, я очень хотел увидеть его в «МЮ». Но все прошло не так хорошо, как ему хотелось бы, мы ждали от него большего».

«Он показал проблески таланта во второй половине сезона за «Манчестер Юнайтед», будет интересно понаблюдать за ним в следующем сезоне».

От Санчо много ждали на фоне всей трансферной шумихи, когда прошлым летом форвард перешел на «Олд Траффорд» из дортмундской «Боруссии» за 73 миллиона фунтов стерлингов.

Тем не менее, англичанин не смог продемонстрировать стабильную по ходу первого сезона в «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника, забив всего три гола в Премьер-лиге.