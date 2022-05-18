The Athletic: Зачем нужен МакКларен?

The Athletic опубликовал статью, в которой разбирает предстоящее назначение Стива МакКларена помощником Эрика тен Хага.

У “Манчестер Юнайтед” были вопросы по поводу того, стоит ли возвращать Стива МакКларена - 61-летнего тренера, три последних назначения которого (“Ньюкасл”, “Дерби” и “КПР”) закончились увольнением, как и история с работой в сборной Англии.

Руководство “красных дьяволов” не было уверено в выборе тен Хага, и предлагало ему рассмотреть кандидатуры действующих членов тренерского штаба Майка Фелана и Эрика Рамзи. Однако тен Хаг настоял на своем. Он работал с МакКлареном в “Твенте” в конце 2000-х и уверен в том, что бывший помощник Фергюсона станет важным назначением наравне с Митчеллом ван дер Гагом. Рамзи также останется в клубе, а вот будущее Фелана пока неясно, хотя есть вероятность, что он тоже войдет в новый тренерский штаб.

В любом случае, назначение МакКларена - это не очередная необдуманная попытка сохранить хоть какую-то связь с эпохой Фергюсона, это не очередной случай, когда нового тренера заставляют принять или оставить бывшего игрока “Юнайтед”. Это именно идея тен Хага, а не что-то, ему навязанное. МакКларена нанимают не из-за его прошлого, связанного с “Юнайтед”, а потому что тен Хагу нужен опытный тренер, хорошо знающий английский футбол, которому он доверяет.

Спортивный редактор De Telegraaf Марсель ван дер Кран объясняет мысли тен Хага: «Это крупнейший футбольный турнир мира, и если у вас нет никого, кто знает эту лигу, вам в ней не выжить. Когда Рональд Куман отправлялся в “Саутгемптон”, он сказал мне: “Я хочу, чтобы рядом со мной был настоящий англичанин”. В итоге, он выбрал Сэмми Ли, хотя многие в нем сомневались. Однако, получилось хорошо - его знали все, а он знал всё о сопернике, культуре, стиле, тренерах, обо всем».

«Мы должны оценивать приход в клуб Стива МакКларена в таком же ключе. Тен Хагу нужен кто-то, кто хорошо знает культуру английского футбола».

Эрик тен Хаг хочет, чтобы МакКларен был активным членом тренерского штаба, чтобы он работал “на газоне” каждый день, но при этом выступал в качестве рупора и помогал бы ему справляться со всеми неожиданными проблемами, которые могут возникнуть на “Олд Траффорд”.

Когда-то у МакКларена была репутация тренера-новатора, однако с тех пор футбольная наука шагнула далеко вперед. Будет ли он по-прежнему восприниматься, как человек, предпочитающий инновации? Почти наверняка нет. Когда он познакомился с тен Хагом в 2008-м году, слишком много в футболе уже изменилось, и скорее это он учился у энергичного молодого помощника, а не наоборот.

У Эрика тен Хага и Митчелла ван дер Гага нет проблем с тактическими инновациями, поэтому их задачей было найти более опытного тренера, который помог бы адаптировать их идеи к английскому футболу. Отсюда и МакКларен.

Его возвращение может вызвать у кого-то недоумение, но в этом есть четкий смысл, а в последние годы смысл - редкий гость на “Олд Траффорд”, так что мы должны это ценить.

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