ESPN: «МЮ» этим летом не потратит 500 млн фунтов, реальный трансферный бюджет намного скромнее

«Манчестер Юнайтед» не потратит 500 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

«Красным дьяволам» придется продавать игроков, а чистые расходы перед сезоном 2022/23 могут составить около 150 миллионов фунтов.

Фил Джонс, Эрик Байи, Андреас Перейра, Тахит Чонг и Антони Марсьяль, должны быть проданы этим летом.

«Манчестер Юнайтед» также может быть готов выслушать предложения по Дину Хендерсону, Алексу Теллесу, Диогу Далоту и Маркусу Рэшфорду, а Эрик тен Хаг перестроит состав.