Макс Аллегри: «Кто такой Погба? Это английское слово? Я забыл о Погба, слишком много лет прошло»

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал очень дерзкий ответ, когда его спросили, вернется ли Поль Погба в его команду летом.

«Погба? Кто такой Погба? Я его не знаю [смеется] - ...может быть, это английское слово?!

«Я забыл о Поле Погба, слишком много лет прошло».

Макс Аллегри не признается в интересе к игроку «МЮ».

Хотя «Ювентус», по слухам, договаривается с представителями Погба о контракте, их неспособность выплатить ему желаемую заработную плату может стать потенциальным камнем преткновения.

Француз еще не определился со своим будущим и, как сообщается, хочет поговорить с Эриком тен Хагом о его роли «Манчестер Юнайтед», прежде чем принимать какие-либо решения.