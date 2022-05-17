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Тен Хаг хочет нового нападающего в «МЮ», несмотря на восхищение Роналду

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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По словам главного инсайдера Фабрицио Романо, Эрик тен Хаг подтвердил свое желание приобрести нового нападающего летом на встрече с руководством «Манчестер Юнайтед».

Хотя голландец хочет, чтобы «красные дьяволы» продолжили сотрудничество с Криштиану Роналду в следующем сезоне, он также хочет получить нового нападающего любой ценой.

Тен Хаг не верит, что Криштиану сможет играть в каждом матче, и хочет, чтобы его дополнял качественный бомбардир.

С уходом Эдинсона Кавани «красным дьяволам» будет не хватать центральных нападающих, поэтому Тен Хагу нужен форвард высокого класса.

Дарвин Нуньес — вызывает серьезный интерес со стороны «Юнайтед», и похоже, он собирается покинуть «Бенфику» летом.

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