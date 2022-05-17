Погба хочет пообщаться с Тен Хагом, прежде чем примет решение о своем будущем

Поль Погба надеется провести переговоры с новым тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, прежде чем он примет решение о своем будущем, утверждает The Telegraph.

Француз хочет узнать о планах нового тренера и понять, какую роль Тен Хаг может предложить ему в будущем.

Агенты Погба собираются отправиться в Италию в конце этой недели, чтобы обсудить с «Ювентусом» летний трансфер.

На данный момент переезд из Англии кажется наиболее вероятным вариантом для Погба. Но есть небольшой шанс, что он решит остаться в «Юнайтед», если его впечатлят планы Тен Хага.

«Красные дьяволы» уже давно предлагали Погба выгодный контракт, сейчас это самое выгодное предложение на его столе.