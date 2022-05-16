Тен Хаг «не ожидается» в Кэррингтоне на этой неделе и вряд ли помешает работе Рангника

«Манчестер Юнайтед» не ожидает Эрика тен Хага на тренировочной базе в Каррингтоне на этой неделе, сообщает Manchester Evening News.

И это несмотря на то, что голландец пропустил праздничную вечеринку в Кюрасао с игроками «Аякса» и досрочно расторг контракт.

Тен Хаг вряд ли будет разговаривать с Ральфом Рангником, так как временный тренер остается во главе клуба до последней игры сезона против «Кристал Пэлас».

Тем не менее, новый тренер обсуждает с клубом предсезонные планы и трансферные цели.

Судя по комментариям Тен Хага, он уже полностью переключил свое внимание на «Манчестер Юнайтед», поскольку ему предстоит тяжелая работа по формированию команды и возвращению ее, по крайней мере, в четверку лучших.