Тен Хаг переключает внимание на «Юнайтед» и раскрывает планы относительно Криштиану Роналду

Эрик тен Хаг подтвердил, что он приступит к работе в «Манчестер Юнайтед» на этой неделе после завершения сезона Эредивизи в «Аяксе».

«С понедельника мое внимание будет сосредоточено на «Юнайтед», и я, конечно же, буду углубляться в происходящее там», — сказал голландец на пресс-конференции.

«Что я должен сказать по этому поводу, так это то, что подробный анализ еще не начался, мне еще предстоит поработать с командой, но позвольте мне прояснить, что в «Юнайтед» много хороших игроков».

«Мы должны заставить их работать как одна команда, но, безусловно, Роналду — гигант».

Похоже, Тен Хаг хочет видеть Криштиану Роналду в своей команде, что, вероятно, означает, что форвард тоже будет рад остаться.

Тен Хаг официально не будет руководить командой в финальной игре сезона. Вместо этого Ральф Рангник возглавит команду в своем последнем матче в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» в воскресенье.