«Манчестер Юнайтед» отстает от четвертого места на 11 очков: суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ-2021/22

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» потерпел шокирующее поражение от «Брайтона» со счетом 4: 0 на выезде в Премьер-лиге.

«Красные дьяволы» остаются шестыми в таблице высшего дивизиона после «Арсенала» и «Тоттенхэма», при этом обе лондонские команды все еще имеют игру в запасе.

А эксперты по прогнозам из FiveThirtyEight считают, что «Манчестер Юнайтед» останется шестым в АПЛ, обеспечив себе место в Лиге Европы и избежав попадания в Лигу конференций.

Топ-6 финала Премьер-лиги 2021/22 по версии FiveThirtyEight:

1. «Манчестер Сити» — 94 очка

2. «Ливерпуль» — 91 очко

3. «Челси» — 74 очка

4. Арсенал — 75 очков

5. Тоттенхэм — 70 очков

6. «Манчестер Юнайтед» — 59 очков