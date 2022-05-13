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Гари Невилл объясняет, почему Криштиану Роналду может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гари Невилл Гари Невилл
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Выступая в своем официальном подкасте, Гэри Невилл сказал: «Я ничего не слышал о подноготной, но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что Криштиану Роналду остается».

«Чем хуже становится в «Манчестер Юнайтед», тем больше шансов, что он останется, чтобы не выглядело так, будто он сбегает».

«Эрика тен Хага ждет огромная работа в «Манчестер Юнайтед».

Ходят слухи об уходе Роналду с «Олд Траффорд» теперь, когда «красные дьяволы» гарантированно останутся без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Тем не менее, было высказано предположение, что 37-летний игрок может остаться и выполнить свой двухлетний контракт, потому что он не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» из-за «неудачи».

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