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Фабрицио Романо рассказал о летней трансферной стратегии «Манчестер Юнайтед»

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По словам Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» будет сосредоточен на подписании нападающего этим летом.

Как только «красные дьяволы» приобретут новый номер «9», они примут решение о том, сколько потратить на укрепление своей полузащиты.

Подписание нового центрального защитника также является одной из целей «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно на фоне потенциальных уходов Эрика Байи и Фила Джонса.

Однако новый тренер Эрик тен Хаг вряд ли будет тратить «сумасшедшие деньги» на привлечение нового защитника; укрепление этой позиции не является приоритетом.

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