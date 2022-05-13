Фабрицио Романо рассказал о летней трансферной стратегии «Манчестер Юнайтед»

По словам Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» будет сосредоточен на подписании нападающего этим летом.

Как только «красные дьяволы» приобретут новый номер «9», они примут решение о том, сколько потратить на укрепление своей полузащиты.

Подписание нового центрального защитника также является одной из целей «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно на фоне потенциальных уходов Эрика Байи и Фила Джонса.

Однако новый тренер Эрик тен Хаг вряд ли будет тратить «сумасшедшие деньги» на привлечение нового защитника; укрепление этой позиции не является приоритетом.