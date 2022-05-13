Стало известно: первый соперник Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Подтверждено, что первая официальная игра Эрика тен Хага за «Манчестер Юнайтед» будет против «Ливерпуля».

Голландец собирается сменить Ральфа Рангника 1 июля.

Этим летом «красные дьяволы» отправятся в предсезонный тур по Таиланду и Австралии, и официально подтверждены первые три матча.

«Манчестер Юнайтед» встретится с командой Юргена Клоппа 12 июля на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке, что станет для 52-летнего футболиста первым настоящим испытанием в клубе.

Вот первые четыре игры Тен Хага в «Манчестер Юнайтед»:

против «Ливерпуля» (12 июля, Бангкок)

против «Мельбурн Виктори» (15 июля, Мельбурн)

против «Кристал Пэлас» (19 июля, Мельбурн)

против «Астон Виллы» (23 июля, Перт)