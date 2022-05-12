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Яап Стам рассказал болельщикам «Юнайтед», чего не стоит ожидать от Тен Хаг на боковой линии

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Бывший защитник «Юнайтед» Яап Стам поделился мыслями о переходе своего соотечественника Тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Он сказал фанатам, что не стоит ожидать, что Тен Хаг будет похож на Пепа и Клоппа в плане выходок на боковой линии.

«Насколько я знаю, он довольно спокоен на боковой линии», — сказал он официальному сайту «Юнайтед». «Он не бегает туда-сюда».

«Его стиль заключается в том, что он довольно спокоен и ясно дает понять своим игрокам перед матчами, чего от них ожидает».

«Иногда он подводит их к боковой линии, чтобы сказать: «Хорошо, может быть, вам нужно сделать еще немного того или иного».

«Это то, что вы видите в играх в Голландии, но большую часть времени он чувствует себя совершенно непринужденно, когда находится на боковой линии и на скамейке запасных».

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