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Карна Сульшер покинула «Юнайтед»

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По сообщениям норвежской прессы, дочь Оле Гуннара Сульшера Карна покинула “Манчестер Юнайтед” и возвращается на родину, где подпишет свой первый профессиональный контракт с норвежским клубом “Фортуна Олесунн”, выступающим во втором дивизионе. 

В этом сезоне Карна стала чемпионом в составе команды “Юнайтед” до 21 года, обладателем Кубка лиги, а также дебютировала в главной женской команде. Однако Карна предпочла профессиональный футбол молодежному и хочет набираться опыта в составе первой команды. 

Пока неизвестно, уедет ли вслед за дочерью Оле Гуннар Сульшер, который после увольнения из “Юнайтед” остался в Англии, чтобы поддерживать Карну. Ранее сообщалось, что этим летом Сульшер намерен вернуться к тренерской работе.

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