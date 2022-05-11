Дарвин Нуньес заинтересован в переходе в АПЛ на фоне связей с «Манчестер Юнайтед»

По сообщениям Mirror и ESPN, нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес нацелился на переход в Премьер-лигу.

В этом сезоне 22-летний уругвайец забил 34 гола в 41 игре, в том числе шесть голов в Лиге чемпионов.

В последние несколько недель «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Нуньесу.

Их приоритетом номер один на лето является подписание нового нападающего, и Нуньес, вероятно, будет в их списке желаний.

Самой большой проблемой для «Манчестер Юнайтед» будет пропуск Лиги Чемпионов в следующем сезоне, другие команды, могут предложить Нуньесу матчи в главном турнире Европы.

«Челси» и «Пари Сен-Жермен» интересуются нападающим, а также с «Арсенал», который в настоящее время входит в четверку лучших в Премьер-лиге.