United Tweets
Блог

«К сожалению, мы выиграли последние три титула»: Жозе Моутинью реагирует на проблемы «МЮ»

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Мы вместе выиграли три титула с «Манчестер Юнайтед», к сожалению, три последних титула для «Манчестер Юнайтед», — сказал Жозе Моуринью Sky Sports.

«Я говорю «к сожалению», потому что мне очень нравится клуб, и я желаю ему всего наилучшего».

«Мы вместе выиграли три титула, так что все прошло хорошо, во втором сезоне все было немного по-другому».

В свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед» Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы, которая до сих пор остается последним трофеем «Юнайтед».

После увольнения Жозе в 2018 году его карьера и состояние «Манчестер Юнайтед» пошли на спад. Хотя Моуринью может войти в историю в этом сезоне, если приведет «Рому» к победе в первом розыгрыше Лиги конференций.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные