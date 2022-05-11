«К сожалению, мы выиграли последние три титула»: Жозе Моутинью реагирует на проблемы «МЮ»

«Мы вместе выиграли три титула с «Манчестер Юнайтед», к сожалению, три последних титула для «Манчестер Юнайтед», — сказал Жозе Моуринью Sky Sports.

«Я говорю «к сожалению», потому что мне очень нравится клуб, и я желаю ему всего наилучшего».

«Мы вместе выиграли три титула, так что все прошло хорошо, во втором сезоне все было немного по-другому».

В свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед» Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы, которая до сих пор остается последним трофеем «Юнайтед».

После увольнения Жозе в 2018 году его карьера и состояние «Манчестер Юнайтед» пошли на спад. Хотя Моуринью может войти в историю в этом сезоне, если приведет «Рому» к победе в первом розыгрыше Лиги конференций.