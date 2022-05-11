Золотая бутса Премьер-лиги: Роналду на третьем месте с 1 игрой до финала турнира

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» со счетом 4: 0 в предпоследней игре сезона.

Криштиану Роналду не смог забить гол в матче против «Чайки», но он еще надеется побить отметку в 20 голов в Премьер-лиге.

37-летний форвард по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице «Золотой бутсы» сезона 2021/22, отставая от лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на четыре гола.

Золотая бутса Премьер-лиги сезона 2021/22:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 22 гола

2. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 20 голов

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 18 голов