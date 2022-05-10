Ричард Арнольд недоволен стратегией «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях

Как сообщает Manchester Evening News, исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд недоволен стратегией клуба в социальных сетях.

Этот аспект деятельности клуба некоторое время находился под пристальным вниманием, особенно из-за похожих сообщений, которые игроки (или их медиа-агентства) размещали после каждой разочаровывающей игры.

Однако эпизод, упомянутый в статье, касался решения клуба одобрить твит Поля Погба, осуждающий статью The Sun о его завершении карьеры во Франции еще в октябре.

Некоторые сотрудники опасались, что это подорвет их кампанию против злоупотреблений в Интернете, фактически разжигая огонь.

Неудивительно, что директор по коммуникациям «Юнайтед» Чарли Брукс ушел со своей должности еще в феврале, когда Арнольд сменил Эда Вудворда на посту генерального директора клуба.