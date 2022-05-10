«МЮ» поручил скаутам найти лучших свободных агентов, чтобы помочь Эрику тен Хагу реконструировать команду

Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» поручил скаутам найти лучших свободных агентов, которые появятся на рынке этим летом.

Похоже, «Юнайтед» придется провести серьезную перестройку после этого сезона. Однако у клуба нет бездонной ямы с деньгами.

В сообщениях СМИ содержится разная информация о том, сколько Эрику тен Хагу будет разрешено потратить в свое первое трансферное окно в «Юнайтед». В любом случае, этого может быть недостаточно для полномасштабной реконструкции.

Вот почему «Юнайтед» может гоняться за свободными агентами. Пока неясно, кто именно может стать мишенью, хотя некоторые из игроков, которые, вероятно, будут на рынке, были связаны с клубом в прошлом, например, Пауло Дибала или Усман Дембеле.