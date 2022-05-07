Эрик Тен Хаг высоко ценит Бруну Фернандеша

Бруну Фернандеш — один из игроков «Манчестер Юнайтед», которого Эрик тен Хаг высоко ценит. Но Тен Хаг считает, что «Юнайтед» нужно больше креативных игроков, чтобы помочь Бруну и дать ему возможность лучше провести сезон в будущем.

Тен Хаг, скорее всего, решит проблему отсутствия креатива, подписав полузащитника, который поможет Фернандешу улучшить свою систему.

Несмотря на относительно сложный сезон, Бруно все же забил 10 голов и отдал 14 результативных передач за «красных дьяволов».

Он также недавно подписал новый контракт с «Юнайтед», согласно которому он останется на «Олд Траффорд» как минимум до 2026 года.