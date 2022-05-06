Миллиардер и фанат «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф объяснил, почему хочет купить «Челси»

На прошлой неделе миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на покупку «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов после решения Романа Абрамовича продать клуб.

Рэтклифф, который является большим фанатом «Манчестер Юнайтед», сказал BBC: «Вы знаете, у меня действительно раздвоение верности».

«Когда я был в Лондоне много-много лет, я мог пойти и посмотреть матч «Челси», было довольно сложно пойти и посмотреть матч «Манчестер Юнайтед».

«Да, я могу понять это призывы купить «Манчестер Юнайтед», но «Манчестер Юнайтед» не продается».

69-летнему миллиардеру часто предлагали сменить Глейзеров, хотя американцы не заинтересованы в потере контроля над «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что акции клуба торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В беседе с L'Equipe еще в 2019 году Рэтклифф сказал: «Я был на финале Лиги чемпионов в 1999 году, когда мы в последний момент выиграли у мюнхенской «Баварии».

«Это мое самое экстраординарное футбольное воспоминание, мы не должны были побеждать до этих трех сумасшедших минут».