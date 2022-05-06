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Миллиардер и фанат «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф объяснил, почему хочет купить «Челси»

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На прошлой неделе миллиардер Джим Рэтклифф подал заявку на покупку «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов после решения Романа Абрамовича продать клуб.

Рэтклифф, который является большим фанатом «Манчестер Юнайтед», сказал BBC: «Вы знаете, у меня действительно раздвоение верности».

«Когда я был в Лондоне много-много лет, я мог пойти и посмотреть матч «Челси», было довольно сложно пойти и посмотреть матч «Манчестер Юнайтед».

«Да, я могу понять это призывы купить «Манчестер Юнайтед», но «Манчестер Юнайтед» не продается».

69-летнему миллиардеру часто предлагали сменить Глейзеров, хотя американцы не заинтересованы в потере контроля над «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что акции клуба торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В беседе с L'Equipe еще в 2019 году Рэтклифф сказал: «Я был на финале Лиги чемпионов в 1999 году, когда мы в последний момент выиграли у мюнхенской «Баварии».

«Это мое самое экстраординарное футбольное воспоминание, мы не должны были побеждать до этих трех сумасшедших минут».

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