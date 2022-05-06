Криштиану Роналду может повторить свой голевой результат в АПЛ сезона 2008/09 — еще 4 матча в запасе

Криштиану Роналду заработал и реализовал пенальти в победе «Манчестер Юнайтед» над «Брентфордом» со счетом 3: 0 в понедельник.
В этом сезоне португалец забил 18 голов в Премьер-лиге, что соответствует его результату в сезоне 2008/09.
Теперь Роналду сосредоточится на достижении отметки в 20 голов, и для этого у него есть еще две игры: против «Брайтона» и «Кристал Пэлас».
Последний сезон Роналду в Премьер-лиге во время его первого этапа в «Манчестер Юнайтед»:
33 игры
18 голов
Первый сезон Роналду в Премьер-лиге с момента возвращения (пока):
29 игр
18 голов
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