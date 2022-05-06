Криштиану Роналду может повторить свой голевой результат в АПЛ сезона 2008/09 — еще 4 матча в запасе

Криштиану Роналду заработал и реализовал пенальти в победе «Манчестер Юнайтед» над «Брентфордом» со счетом 3: 0 в понедельник.

В этом сезоне португалец забил 18 голов в Премьер-лиге, что соответствует его результату в сезоне 2008/09.

Теперь Роналду сосредоточится на достижении отметки в 20 голов, и для этого у него есть еще две игры: против «Брайтона» и «Кристал Пэлас».

Последний сезон Роналду в Премьер-лиге во время его первого этапа в «Манчестер Юнайтед»:

33 игры

18 голов

Первый сезон Роналду в Премьер-лиге с момента возвращения (пока):

29 игр

18 голов