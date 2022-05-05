«Мы играли нестабильно»: Рафаэль Варан выносит вердикт своему первому сезону в «МЮ»

В интервью Рафаэль Варан сказал: «Это был разочаровывающий сезон. Я думаю, что было бы хорошо закончить дома на «Олд Траффорд» с победой. Мы должны продолжать бороться до конца за наших болельщиков.

«Мы хотим завершить сезон позитивно, и мы должны играть ради наших болельщиков и ради нашей гордости. Я думаю, что мы можем улучшить игру в обороне. У нас есть хорошие футболисты, и мы должны обороняться все вместе».

«В этом сезоне мы играли нестабильно, и я думаю, что мы можем добиться большего в следующем сезоне, нужно быть готовыми бороться за каждый трофей. Это цель нашего клуба».

Варан избежал большей части критики в свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед», хотя француз, наряду с Харри Магуайром и Виктором Линделофом, иногда совершал ошибки.

Ожидается, что 29-летний футболист сохранит свое место в стартовом составе под руководством Эрика тен Хага, хотя еще неизвестно, кто станет партнером бывшего игрока «Мадрида» на позиции центрального защитника.