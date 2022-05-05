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Криштиану Роналду останется в «МЮ» под руководством Эрика тен Хага при одном условии

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По словам журналиста Фабрицио Романо, Криштиану Роналду не торопится решать свое будущее прямо сейчас.

У 37-летнего футболиста остался еще один год по контракту с «Манчестер Юнайтед», но если он выполнит его, то потеряет возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Однако Романо понимает, что Роналду надеется остаться на «Олд Траффорд» — при условии, что Эрик тен Хаг готов считать его «ключевым игроком» в своем дебютном сезоне.

Роналду —лучший бомбардир комнады, забивший 24 гола в этом сезоне. В 37 лет это подвиг, особенно в такой физически сложной лиге, как высший дивизион Англии.

Романо также добавляет, что Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом проведут встречу с Тен Хагом, прежде чем решить будущее португальца.

Ожидается, что «Юнайтед» подпишет нового нападающего этим летом, и Романо утверждает, что у Роналду «нет проблем» с разделением обязанностей в атаке.

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