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Новый мурал Рэшфорда в Манчестере

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Последнее время Маркус и в футбол играет не очень, и общественной деятельностью не особо занимается, но муралы в его честь продолжают появляться в Англии.

Художник Reuben Dangoor совместно с Beats создал новый мурал, на котором изображен Маркус, слушающий музыку с закрытыми глазами. Слева от него изображены его противники в виде агрессивных смайликов с надписями вроде: "Уходи из футбола!" и "Ты играешь как ребенок!", а справа позитивные смайлики с надписями: "Вперед, Рэши!" и "Горд, что ты носишь эту футболку!". 

Внизу расположены надпись: "Форма временна, класс постоянен".

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