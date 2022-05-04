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Варан сказал, кто должен быть признан лучшим игроком сезона в «Юнайтед»: это не Роналду

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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На вопрос о том, кто должен получить награду «Игрок сезона» «Манчестер Юнайтед», Рафаэль Варан сказал: «Дэвид Де Хеа проводит потрясающий сезон».

«Он нам очень помог. Думаю, у него есть опыт, он потрясающий вратарь».

Де Хеа раз за разом выручал «красных дьяволов» из неприятностей, демонстрируя отличные результаты в воротах на протяжении всего сезона.

Тем не менее, он сталкивается с жесткой конкуренцией за награду сэра Мэтта Басби «Игрок сезона» с Криштиану Роналду, который забил 24 гола в такой непростой год.

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