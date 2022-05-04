Последняя кадров домашней формы «Юнайтед» на сезон 2022/23

Домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на сезон 2022/23, скорее всего, станет возвратом к дизайну 90-х годов.
Новая просочившаяся фотография со съемок комплекта дала представление о том, как он может выглядеть.
Красный комплект имеет олдскульный дизайн значка и уникальную форму воротника.
Ожидается, что «красные дьяволы» представят эту новую домашнюю форму до начала предсезонной подготовки в июле.
«Юнайтед» должен сыграть свой первый предсезонный матч против «Ливерпуля» в Австралии в своей новой домашней форме.
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