Последняя кадров домашней формы «Юнайтед» на сезон 2022/23

Домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на сезон 2022/23, скорее всего, станет возвратом к дизайну 90-х годов.

Новая просочившаяся фотография со съемок комплекта дала представление о том, как он может выглядеть.

Красный комплект имеет олдскульный дизайн значка и уникальную форму воротника.

Ожидается, что «красные дьяволы» представят эту новую домашнюю форму до начала предсезонной подготовки в июле.

«Юнайтед» должен сыграть свой первый предсезонный матч против «Ливерпуля» в Австралии в своей новой домашней форме.