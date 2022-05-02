МЮ готов заплатить Марсьялю, чтобы тот не возвращался

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить около 12 миллионов фунтов нападающему Антони Марсьялю, чтобы тот больше никогда не сыграл за клуб.

Вторую половину этого сезона Марсьяль проводит в аренде в "Севилье", которая взяла на себя только 40 процентов от зарплаты Антони в 240 тыс. фунтов в неделю.

По контракту Марсьяля с "Юнайтед" остается еще два года, и никакой другой клуб в мире не готов платить Антони столько, сколько он зарабатывает сейчас, что делает постоянный трансфер 26-летнего француза почти невозможным.

Однако "Юнайтед" все равно надеется избавиться от Марсьяля грядущим летом. "Красные дьяволы" готовы выплатить Антони субсидию на половину остаточной стоимости его контракта, чтобы сгладить понижение зарплаты нападающего при переходе в другой клуб, сообщает The Sun.