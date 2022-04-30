Что произойдет в «МЮ» после ухода Мэтта Джаджа — объясняем

Глава отдела корпоративного развития и главный переговорщик по трансферам «Манчестер Юнайтед» Мэтт Джадж подал в отставку.

В настоящее время он дорабатывает в клубе, как ожидается, уйдет до конца этого года.

Но что его уход значит для клуба?

Manchester Evening News сообщает, что футбольный директор Джон Мертоу будет следить за трансферными приобретениями и уходами этим летом. Ожидается, что он будет тесно сотрудничать с новым боссом Эриком тен Хагом.

MEN также добавляют, что на данный момент нет планов по немедленной замены. Тем не менее, они отмечают, что в ближайшем будущем «Юнайтед» может быть готов к дальнейшим структурным изменениям.