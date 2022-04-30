Главный переговорщик «МЮ» подал в отставку

Мэтт Джадж подал в отставку с поста директора “Манчестер Юнайтед” по футбольным переговорам, сообщает The Athletic.

По информации издания, в данный момент Джадж сдает дела и окончательно покинет свой пост позднее в этом году. Он не будет принимать активное участие в сделках летнего трансферного окна.

Сообщается, что Джадж обдумывал вопрос отставки из-за структурных изменений последнего времени, которые включали и уход вице-президента клуба Эда Вудворда. Источники The Athletic сообщают, что стороны разошлись мирно.

Джадж отвечал за переговоры по трансферам и контрактам “Манчестер Юнайтед”. Он занимался трансферными вопросами с лета 2014 года. Ранее Луи ван Гал называл Джаджа “правой рукой” Эда Вудворда и одним из самых влиятельных людей в клубе.

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