Продано рекордное количество билетов

"Манчестер Юнайтед" сообщил, что продал рекордное количество билетов на финал Юношеского кубка Англии, который пройдет 11 мая на "Олд Траффорд".

Похоже, что команда "Манчестер Юнайтед" до 18 лет сыграет со сверстниками из "Ноттингем Форест" при самой большой зрительской поддержке в 70-летней истории турнира. Самая высокая посещаемость в Юношеском кубке была зафиксирована в марте 2007 года, когда стадион "Эмирейтс" собрал 38 137 болельщиков на первый матч полуфинала между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", однако билетный офис "красных дьяволов" может подтвердить, что на ближайший финал продано уже больше билетов и продажи продолжаются.

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