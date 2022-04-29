Полиция продлила срок залога Гринвуда

Полиция Большого Манчестера сделал заявление по поводу нападения, в котором обвиняют Мэйсона Гринвуда.

Спустя три месяца после инцидента полиция так и не завершила расследование. Срок залога Мэйсона Гринвуда истекал 30 апреля и был продлен до судебного заседания, которое состоится в июне этого года.

«Мы продолжаем расследование сообщения, поступившего к нам в воскресенье, 30 января, о появившихся в сети изображениях и видео, опубликованных женщиной, сообщившей о физическом насилии», - говорится в заявлении пресс-службы полиции.

«20-летний мужчина, арестованный в тот день по подозрению в изнасиловании, нападении на женщину и угрозах убийством, остается под залогом».

«В суд было подано заявление о продлении срока его залога, который истекает 30 апреля, но ожидается, что слушание состоится не ранее середины июня. Подозреваемый останется под залогом до даты судебного заседания».

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