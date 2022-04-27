«Вы должны дать Роналду место в команде»: Ван Бастен посылает предупреждение Эрику тен Хагу

Выступая на The Rondo Show, легенда Нидерландов Марко ван Бастен сказал: «Если Криштиану Роналду регулярно забивает голы, нет необходимости исключать его из команды».

«Роналду — игрок, который занимается своими делами, но пока он показывает результат, вы должны дать ему место в команде».

«Эрик тен Хаг примет во внимание, что он не может физически требовать от Роналду того же, что и от 18-летнего подростка».

«Конечно, Роналду нужно будет усердно работать, но я уверен, что он будет усердно работать, потому что я вижу, как Тен Хаг оказывает на него влияние, заставляя его играть так, как он хочет».

Пока неизвестно, станет ли Роналду частью «Манчестер Юнайтед», когда летом Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.

Португалец может покинуть «Олд Траффорд», если клуб не будет играть в Лиге чемпионов, а голландец, скорее всего, сосредоточится на более молодых игроках.