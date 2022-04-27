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Суперкомпьютер предсказывает итог сезона в АПЛ 2021/22: «МЮ» избежит попадания в Лигу Конференций

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На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» потерпел второе подряд поражение в Премьер-лиге, проиграв на выезде «Арсеналу» со счетом 3:1.

«Красные дьяволы» остаются шестыми в таблице после «канониров» и «Тоттенхэма», при этом обе лондонские команды все еще имеют игру в запасе.

Гуру прогнозов Суперкомпьютер FiveThirtyEight поддерживает «Манчестер Юнайтед», рассчитывая, что клуб финиширует шестыми, обеспечив себе место в Лиге Европы и избежав попадания в Лигу конференций.

Топ-6 АПЛ 2021/22 по версии FiveThirtyEight:

1. «Манчестер Сити» — 92 очка

2. «Ливерпуль» — 91 очко

3. «Челси» — 78 очков

4. Арсенал — 69 очков

5. Тоттенхэм — 66 очков

6. «Манчестер Юнайтед» — 59 очков

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