Фанаты планируют новую акцию протеста

Часть болельщиков “Манчестер Юнайтед” планирует провести ещё одну акцию протеста против владельцев клуба перед матчем с “Челси” в этот четверг.

Всё та же группа The 1958, которая организовала протест перед матчем с “Норвичем”, намерена продолжить проведение акций.

В заявлении группы в Twitter говорится: «В четверг начинаем марш от бара Tollgate в 7:17 pm. Баннеры, файеры и флаги! Больше и громче, чем раньше. Вместе против змеи! Мирно и законно мы продолжим реализовывать наш долгосрочный план по избавлению нас от нынешних владельцев».

Напомним, что несколько тысяч болельщиков собрались на протестную акцию около “Олд Траффорд” перед матчем с “Норвичем”, а часть из них не заходила на стадион до 17-й минуты. Впрочем, визуально это никак не сказалось на заполненности трибун.

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