Погба удалился из группы игроков МЮ в WhatsApp

Полузащитник Поль Погба покинул группу игроков "Манчестер Юнайтед" в мессенджере WhatsApp.

Погба так и не сумел заиграть на стабильно высоком уровне в "Юнайтед" после своего возвращения от "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов в 2016 году.

От контракта, подписанного Полем шесть лет назад, остается всего пара месяцев, и сейчас уже не осталось никаких сомнений, что игрок сборной Франции уйдет от "красных дьяволов" свободным агентом.

По информации Daily Mirror, Погба отклонил два предложения "Юнайтед" о новом контракте. Более того, Поль удалился из упомянутой группы в WhatsApp и сообщил партнерам по раздевалке, что уходит из клуба.

Решив покинуть "Юнайтед", теперь Погба выбирает, куда ему направиться. У Поля есть два основных варианта: "Реал" и ПСЖ. Эти два клуба уже выдвинули свои предложения 29-летнему французу.

Добавим, в данный момент Погба отсутствует с травмой икроножной мышцы. Поступок Поля может означать, что он уже не надеется сыграть в этом сезоне или не верит в шансы команды зацепиться за четвертое место в Премьер-Лиге.