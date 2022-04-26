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Эрик тен Хаг обеспокоен тем, что Давид Де Хеа не подходит под его систему в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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По сообщениям ESPN, Эрик тен Хаг «обеспокоен» тем, подходит ли Дэвид Де Хеа для его системы в «Манчестер Юнайтед».

Об этом также сообщает Manchester Evening News. Они утверждают, что системе Тен Хага нужен вратарь, который может строить игру в обороне. Он должны уметь распределять и выбирать ключевых игроков.

Это известная слабость Де Хеа. В этом сезоне испанец реализовал 69% передач. Для контекста: Эдерсон из «Манчестер Сити» был точен в 88% за то же количество игр.

В MEN также предполагают, что Тен Хэгу нужен кто-то вроде Эдерсона, чтобы его система действительно процветала.

Подписание нападающего и опорного полузащитника — два главных приоритета «Юнайтед» в преддверии летнего трансферного окна.

ESPN, однако, добавляет, что Тен Хаг «признает», что есть более насущные проблемы, которые нужно решить для команды «красных дьяволов», прежде чем решать ситуацию с вратарями.

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