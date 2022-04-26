«Молодёжь «МЮ» его не уважает»: Криштиану Роналду призывают перейти в «Арсенал»

В интервью talkSPORT болельщик «Арсенала» и известный британский телеведущий Пирс Морган рассказал, что он попросил Криштиану Роналду присоединиться к «канонирам».

Морган сказал: «Знаете, что бы я сделал, если бы был тренером «Арсенала»?

«Я бы пошел, взял Криштиану Роналду и поставил его вперед. У меня был этот разговор с ним на прошлой неделе, я сказал: «Приходи в Арсенал».

«Я даже не шучу. Я бы с удовольствием привел Криштиану Роналду в «Арсенал». Если он не собирается оставаться в «Манчестер Юнайтед», я бы взял его в одно мгновение.

«Я смотрел эту игру на выходных [поражение от «Арсенала» со счетом 3:1], и он был лучшим игроком на поле».

«Я не чувствую уважения к Роналду в «Юнайтед» со стороны молодых игроков «Юнайтед».

«Я думаю, что эгоисты выписывают чеки, которые не окупятся из-за отсутствия трофеев. И я хочу сказать тем молодым звездам «Юнайтед»: «Вы талантливы, но ваше эго выходит из-под контроля».

Контракт Роналду с «Юнайтед» рассчитан еще на один год, но в последнее время ходят слухи о его будущем. Учитывая прогресс «Арсенала» в том, что он фактически финишировал четвертым в этом сезоне, это может привести к неожиданному трансферу. Тем не менее, огромная заработная плата Роналду останется проблемой.