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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Давидом де Хеа – Фабрицио Романо

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Манчестер Юнайтед» намерен предложить Давиду де Хеа новый контракт, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Текущий контракт 31-летнего футболиста истекает в следующем году. Поскольку он был одним из лучших игроков «Юнайтед» в этом сезоне, намерение сохранить его было бы понятно.

В то же время ESPN сообщает, что у Эрика тен Хага есть некоторые опасения по поводу соответствия Де Хеа его стилю футбола. Тем не менее, этим летом есть много более срочных вопросов, которые нужно решить.

Поскольку Дин Хендерсон может захотеть покинуть «Юнайтед» — хотя клуб скорее отдаст его в аренду, чем продаст — де Хеа, как ожидается, останется основным вратарем в первом сезоне Тен Хага.

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