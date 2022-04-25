«Может быть, он хочет больше денег»: Дэвид Мойес невозмутим, хотя Деклан Райс отклонил 3 предложения по контракту

На вопрос, хочет ли Деклан Райс покинуть «Вест Хэм» этим летом после того, как он отклонил три предложения по контракту, Дэвид Мойес сказал журналистам: «Может быть, он просто хочет больше денег».

«Игроки в клубах нередко отказываются от контрактов — может быть, это тактика переговоров».

«Я не знаю, кто сообщил подобную информацию публично, потому что мы, конечно, этого не делали. Если у вас нет сведений о том, от кого исходит эта информация, я не могу ее комментировать».

«Нам нравится Дек, и у нас еще есть три с половиной года до окончания его контракта, так что я не думаю, что будет какая-то большая паника. Но мы уже говорили, что не собираемся продавать.

«ВестХэм» также назначил нелепую цену в 150 миллионов фунтов стерлингов Райса, который, как полагают, хочет уйти этим летом.

Английский полузащитник уже больше года связан с «Манчестер Юнайтед». Одним из приоритетов Эрика тен Хага после того, как он возглавит клуб, должно стать приобретение подходящего опорного полузащитника.

Тем не менее, ценник Райса является единственным камнем преткновения.