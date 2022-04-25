«Один из самых желанных специалистов»: «МЮ» близок к соглашению с Полом Митчеллом

Согласно The Athletic, источнику первого уровня, «Манчестер Юнайтед» близок к соглашению со спортивным директором «Монако» Полом Митчеллом о переходе на «Олд Траффорд».

Митчелл описывается как «один из самых желанных специалистов в футболе» из-за его способности находить таланты.

Митчелл может покинуть «Монако» этим летом, Ральф Рангник лично поддержал кандидатуру 40-летнего специалиста.

Скауты Джим Лоулор и Марсель Бут покинули «Юнайтед» на прошлой неделе, Митчеллу придется их заменить.

Бывший английский футболист работал с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «РБ Лейпциг» — с клубами, известными тем, что выявляют и развивают таланты, а не просто тратят большие деньги.