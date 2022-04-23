«Это еще не конец»: Поль Погба намекнул на будущее в «Манчестер Юнайтед»

Во время поражения от «Арсенала» со счетом 3:1 Поль Погба написал в Твиттере сообщение, которое вызвало слухи о том, что он может не покинуть клуб этим летом.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» написал: «Абсолютно расстроен, что не смог помочь команде в сегодняшней игре. Я буду работать еще усерднее, чтобы вернуться сильнее и, надеюсь, до конца сезона. Это еще не конец. Спасибо всем за поддержку, вместе мы выстоим!».

После того, как болельщики освистали Погба в матче с «Норвичем», завершившимся победой со счетом 3:2, сомнения в его будущем усилились. Француз может уйти бесплатно по окончании этого сезона, если не продлит контракт.

В середине недели в матче с «Ливерпулем» Погба получил травму, а Ральф Рангник заявил, что, возможно, полузащитник сыграл свой последний матч в этом сезоне.

Теперь Погба говорит: «Это еще не конец» — что бы это ни значило. До сих пор не было ни слова о новом контракте между футболистом и «МЮ», но новый босс Эрик тен Хаг должен решить будущее француза.