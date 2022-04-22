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Харри Магуайр проведет матч против «Арсенала» на скамейке запасных из сострадания

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Гарри Магуайр должен остаться на скамейке запасных, когда «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в субботу, утверждает The Athletic.

В этом сезоне форма капитана была крайне нестабильной, и очевидно, что ему нужен перерыв. Недавно Магуайру также пришлось иметь дело с угрозами взрыва в его доме, а это означает, что ему будет выгодно держать его вне поля зрения.

В отсутствие Магуайра будет интересно посмотреть, кто получит вызов. Фил Джонс играл против «Ливерпуля», а Рафаэль Варан вернулся в строй.

Есть также Эрик Байи, который очень хочет выйти в «основе» до окончания сезона.

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