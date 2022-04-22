Эрик тен Хаг отмахивается от вопросов репортеров о «МЮ» возле тренировочной базы «Аякса»

Эрик тен Хаг, возможно, был назначен следующим тренером «Манчестер Юнайтед», но он по-прежнему отвечает за «Аякс», который борется за трофей Эредивизи.

Поэтому он не оценил, когда репортер Sky Sports попытался задать ему вопрос о его новой работе, когда Тен Хаг ехал в сторону тренировочной базы «Аякса».

Репортер также эффективно испортил возможность семье болельщиков «Аякса» сфотографироваться с уходящим тренером.

За пять игр до конца сезона «Аякс» лидирует в чемпионате, и Тен Хаг надеется закончить свое пребывание в клубе, завоевав третий чемпионский титул за четыре года.

Он уже подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед», который вступит в силу со следующего сезона.