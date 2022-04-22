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Уэйн Руни отказался присоединиться к тренерскому штабу Эрика тен Хага

Уэйн Руни Уэйн Руни
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Как сообщает The Athletic, Уэйну Руни неофициально предложили присоединиться к тренерскому штабу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий проделал замечательную работу с «Дерби Каунти» и изо всех сил боролся за то, чтобы спасти их от вылета в первую лигу.

Его будущее неясно, но он дал понять «Манчестер Юнайтед», что рассмотрит возможность ухода из «Дерби» только ради роли №1.

У Руни не должно быть недостатка в претендентах. Его кандидатура рассматривается «Эвертоном» после того, как клуб уволил Рафаэля Бенитеса.

На данный момент известно, что Митчелл ван дер Гааг присоединится к Тен Хагу в качестве помощника тренера, а Стив Макларен, по слухам, также близок к возвращению на «Олд Траффорд».

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