Тен Хаг получит около 200 млн фунтов на «полную перестройку команды» — 12 игроков могут уйти

Эрик тен Хаг получит большой бюджет, чтобы провести полную перестройку состава «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.

«Красные дьяволы» готовы выделить голландцу 200 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно.

Кроме того, ему разрешат внести серьезные изменения в текущий состав – до 12 игроков могут покинуть клуб.

Таким игрокам, как Поль Погба, Эдинсон Кавани, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич и Ли Грант, разрешат уйти после истечения срока их контрактов этим летом.

Кроме того, Тен Хагу могут разрешить продать таких игроков, как Энтони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Аарон Ван-Биссака, Фил Джонс, Эрик Байи и Алекс Теллес.

Харри Кейн и Деклан Райс остаются важными летними целями для «красных дьяволов», также рассматриваются переходы Рубена Невеса и Дарвина Нуньеса.