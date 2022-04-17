Матч между «МЮ» и «Челси» перенесен

“Манчестер Юнайтед” сыграет с “Челси” 28 апреля, а не 15 мая, так как лондонский клуб вышел в финал Кубка Англии, обыграв сегодня “Кристал Пэлас” со счетом 2:0.
Таким образом, расписание оставшихся 6 матчей “Юнайтед” выглядит следующим образом:
Апрель
Вторник, 19 апреля, “Ливерпуль” - “Манчестер Юнайтед”
Суббота, 23 апреля, “Арсенал” - “Манчестер Юнайтед”
Четверг, 28 апреля, “Манчестер Юнайтед” - “Челси”
Май
Понедельник, 2 мая, “Манчестер Юнайтед” - “Брентфорд”
Суббота, 7 мая, “Брайтон” - “Манчестер Юнайтед”
Воскресенье, 22 мая, “Кристал Пэлас” - “Манчестер Юнайтед”
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