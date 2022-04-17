Криштиану Роналду заработает 850 000 фунтов за хет-трик «Норвичу»

У Криштиану Роналду в контракте с «Манчестер Юнайтед» есть ряд специальных бонусов, связанных с результативностью, утверждает The Sun.

Оформив хет-трик в победе над «Норвич Сити» со счетом 3:2, Роналду довел общее количество голов за сезон до 21.

Это означает, что он имеет право на получение 750 000 фунтов стерлингов за достижение отметки в 20 голов. Это также активирует еще один пункт, который означает, что он будет получать 100 000 фунтов стерлингов за каждый забитый гол.

Его заработок на матче с «Норвичем» достигает колоссальных 850 000 фунтов стерлингов, но это еще не все.

Если он завершит сезон 2021/22 в качестве лучшего бомбардира «Юнайтед», а он уже им является, Роналду получит 1 миллион фунтов стерлингов.

И если он сможет забить 30 голов в этом сезоне, он получит премию в размере 2,75 миллиона фунтов стерлингов сверх своей еженедельной зарплаты.

У 37-летнего футболиста остался еще один год по соглашению, которое он подписал, присоединившись к клубу прошлым летом.