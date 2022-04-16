Руни не собирается в «Бернли»

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни развеял слухи, связывающие его с переходом в "Бернли".

В данный момент "Бернли" ищет замену уволенному накануне Шону Дайчу, и Руни назывался таблоидами одним из кандидатов на вакантный пост.

Однако Уэйн, чья команда накануне одержала победу 2:1 над "Фулхэмом", сделав шаг к выживанию в Чемпионшипе и отсрочив выход "дачников" в Премьер-Лиге, собирается доработать сезон на "Прайд Парк".

"Думаю, это комплимент для меня, моего штаба и нашей работы здесь, когда нас сватают в клубы Премьер-Лиги".

"Я был удивлен, когда узнал об увольнении Шона Дайча. Он проделал блестящую работу на "Бернли" в последние 10 лет".

"Я видел кое-какие истории в газетах. Но мне важно сосредоточиться на том, чтобы сохранить "Дерби" в этом дивизионе, а мое будущее зависит от того, обретет ли этот клуб нового владельца", — сообщил Рун Derbishire Live.